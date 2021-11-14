محاولات في اتحاد الطائرة لتأجيل الانتخابات أو استبعاد الشمرلى وهويدا

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 12:10 م

يبذل أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي محاولات وجهود غير عادية لتأجيل الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة المقبل، لمدة شهرين على الأقل، بعد أن علم أعضاء اللجنة الذين يساندون أحد القوائم فى الانتخابات، التفوق الكبير لقائمة شريف الشمرلى المرشح على منصب الرئاسة هو وقائمته، وذلك بإرسال خطابات إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتأجيل الإنتخابات بسبب أن بعض الأندية التى جرت فيها الانتخابات الفترة الماضية، بعد تأجيل انتخابات الاتحاد من يوم 5 إلى يوم 19 نوفمبر، لم تستطع تغيير المناديب الخاصة بها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام أحد المسئولين بالاتحاد بالاتصال برئيسة الاتحاد الأفريقى لإيجاد أى طريقة أو وسيلة لاستبعاد الشمرلى وهويدا من قائمة المرشحين مرة أخرى، بعد أن عادا بقرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وبخطاب من اللجنة الأوليمبية الذى طالبت فيه الاتحاد إدراج أسمى الثنائى ضمن قائمة المرشحين، وذلك من أجل الاستغاثة بالاتحاد الإفريقى لإرسال خطاب يمنع الشمرلى وهويدا من خوض الإنتخابات مهما كلف ذلك من جهد، ولكن اللجنة الأوليمبية المصرية قطعت الطريق نهائيا على الاتحاد الإفريقى لإرسال أى خطابات خاصة بالثنائى شريف وهويدا، بعد أن أبلغت موقفهما بالكامل إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، ومطابقة الشمرلى وهويدا لشروط الترشيح للانتخابات التى تضمنتها لائحة النظام الأساسى للإتحاد المصرى، والتى تجرى الإنتخابات على ضوئها، فضلا عن صحة موقف هويدا مندى، وجود إخلاء طرف معها، موقع من جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد الذى تم انتخابه فى أكتوبر عام 2020، حيث كانت تتقلد منصب المدير التنفيذى للاتحاد فى المجلس السابق.

واكتسبا الشمرلى وهويدا مندى ثقة الجمعية العمومية بعد أن علم الجميع بالمؤامرة لإبعاد الثنائى عن الإنتخابات، مما أدى إلى التفاف معظم أعضاء الجمعية حول قائمة الشمرلى من أجل إعادة الكرة الطائرة المصرية إلى سابق عهدها بعد أن عانت خلال السنوات الماضية بسبب توالى اللجان المؤقتة التى ادارت الاتحاد، والتى اهتمت بأشياء أخرى بعيدا عن الإهتمام باللعبة والعاملين فيها.