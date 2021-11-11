احتفالية "اللمة الحلوة" لعرض المواهب بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 12:33 م

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان: "اللمة الحلوة" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، بحضور بعض الفنانين، وذلك اليوم الخميس في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الغناء والشعر والعزف والإلقاء والحكي. يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة.

جدير بالذكر أن فريق "اللمة الحلوة" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة، يعمل الفريق على تقديم الفنون الهادفة، والتعريف بالموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى خلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب، وبناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية المعروفة.

