«الحق المصري» يناشد الرئيس لدعم الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات لغير القادرين

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 06:37 م

ناشد حزب الحق المصرى برئاسة الدكتورة نيرمين عبد الرحمن الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل الدولة تكاليف مرضى ضمور العضلات بكل أنواعه.

وأوضحت في بيان لها أنه مرض جيني يصيب الأطفال وخاصة الذكور ومن هذه الأنواع نوع اسمه "دوشين"، يظهر مراحله الأولى عندما يبدأ الطفل المشي وقد يتأخر في المشي عن زملائه وعند القيام من جلوسه يقوم على يديه مستندا على ساقيه ويقف وعند صعود السلم كل هذا قبل بلوغه عامه الرابع وبعد ذلك تبدأ حالة الطفل في تدهور.

وتابعت أن هذا المرض يؤثر على أغلب عضلات الطفل حتى يصل لعامه العاشر، بعدها قد لا يستطيع الحركة ويحتاج الي كرسي متحرك وبعد فترة قليلة يتمكن المرض من كل عضلات الجسم ويؤثر على البلع والتنفس والقلب، وقد يفارق الحياة.

وأشارت إلى أن مرض الدوشين له أربعة أنواع من العلاج ظهروا بالخارج ولكن سعره لا يقدر عليه أحد؛ لأنه بملايين الدولارات، فالأهالي عاجزون ويموت أبناؤهم كل لحظة أمام الآلام وعجز أطفالهم، ولا يستطيعون مساعدتهم وإعطاءهم علاجا، ونرجو من الرئيس سرعة الاستجابة لتحمل تكاليف هذا المرض فأطفالنا هم كنز مصر ونعمل جميعا في الحفاظ عليهم.