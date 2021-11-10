يد الصيد بنات 2006 تكتسح المنيا

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 03:16 م

حقق فريق نادي الصيد مواليد ٢٠٠٦ لكرة اليد بنات، الفوز على نظيره المنيا، بنتيجة ٢٩-٨، وذلك فى إطار منافسات بطولة الجمهورية لكرة اليد، والتي أقيمت على ملعب "الصيد" بأكتوبر.

وخاض فريق نادى الصيد، اللقاء بقائمة جاءت كالتالى:

لانا ايمن عبد القادر، فاطمة مصطفى، ليلى أمير، جودي احمد، مايا محمود، جودي طارق، جودي هشام، جميلة حسام، دانية محمد، دينا هاني، ملك هيثم، شهد اشرف، لينا تامر، ليال أحمد، كرمة يسري، سلمي خالد، سارة خالد، لارا احمد، ياسمين اشرف، زينة عماد.

ودخل الفريق اللقاء تحت قيادة المدير الفني أسامة الحلوانى ومدرب الفريق محمد عبد الرؤوف، والبنت مصطفى محمود، وإداري الفريق، واخصائية الإصابات شيماء جمال، وحنفي زينهم خدمات معاونة، والدكتور محمد علي وسامح عبد المطلب، مديري النشاط الرياضي بالفريق.