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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

يد الصيد بنات 2006 تكتسح المنيا

فريق يد الصيد بنات
فريق يد الصيد بنات 2006
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حقق فريق نادي الصيد مواليد ٢٠٠٦ لكرة اليد بنات، الفوز على نظيره المنيا، بنتيجة ٢٩-٨، وذلك فى إطار منافسات بطولة الجمهورية لكرة اليد، والتي أقيمت على ملعب "الصيد" بأكتوبر.

وخاض فريق نادى الصيد، اللقاء بقائمة جاءت كالتالى:

لانا ايمن عبد القادر، فاطمة مصطفى، ليلى أمير، جودي احمد، مايا محمود، جودي طارق، جودي هشام، جميلة حسام، دانية محمد، دينا هاني، ملك هيثم، شهد اشرف، لينا تامر، ليال أحمد، كرمة يسري، سلمي خالد، سارة خالد، لارا احمد، ياسمين اشرف، زينة عماد.

 

ودخل الفريق اللقاء تحت قيادة المدير الفني أسامة الحلوانى ومدرب الفريق محمد عبد الرؤوف، والبنت مصطفى محمود، وإداري الفريق، واخصائية الإصابات شيماء جمال، وحنفي زينهم خدمات معاونة، والدكتور محمد علي وسامح عبد المطلب، مديري النشاط الرياضي بالفريق.

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يد الصيد نادي الصيد بطولة الجمهورية لكرة اليد لانا ايمن عبد القادر ملعب الصيد بأكتوبر