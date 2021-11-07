محمود عكاشة يخوض انتخابات سكرتير عام اتحاد المصارعة

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 06:29 م

أعلن محمود عكاشة، عضو مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات، في بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عزمه خوض انتخابات الاتحاد المصري للمصارعة على مقعد السكرتير العام.

وأشار عكاشة إلى أن هذا القرار جاء بناء على رغبة الكثيرين الذين تحدثوا معه وطالبوه بالترشح لرفع شأن المصارعة المصرية في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتكرار تجربته الناجحة مع فريق المصارعة بالمصرية للاتصالات الذي حقق خلال فترة توليه مسؤوليته نجاحات وإنجازات دولية كبيرة.

حصل عكاشة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وكان الأول على دفعته، ويواصل مسيرته الأكاديمية حاليا كباحث دكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال.

وأشار عكاشة في بيان ترشحه إلى أن يرغب في الاستفادة من دراسته الأكاديمية في وضع رؤية استراتيجية تسمو بالمصارعة المصرية وتحقق لها انتشار أوسع، وكذلك العمل على ضخ موارد جديدة باستثمار رياضي يشمل الجميع بما في ذلك اللاعبين، والمدربين، والحكام، والهيئات، والإداريين.

وأسهمت خبرة عكاشة السابقة في لعبة المصارعة، والتي مارسها لعدة سنوات في فترة الشباب، في تفهمه لمتطلبات اللعبة، الأمر الذي منحه القدرة على خلق بيئة إيجابية مميزة لمصارعي المصرية للاتصالات مكنتهم من تحقيق نتائج مبهرة خلال فترة توليه الإشراف على قطاع المصارعة.