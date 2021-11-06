تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن الشرقية

السبت 06/نوفمبر/2021 - 01:18 م

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال فصل الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الامطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصه الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل علي مدار الساعة لسرعه الإنتهاء من اعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز والمدن والأحياء، لافتا إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال https://www.facebook.com/shapwasco أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).