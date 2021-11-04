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الخميس 04 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل دعوة اتهام ريهام سعيد بالتنمر على شاكوش وسبه وقذفه لجلسة 14 نوفمبر

حسن شاكوش
حسن شاكوش
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أجلت محكمة جنح قسم الجيزة نظر دعوى السب والقذف المقامة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 14 نوفمبر الجارى للمذكرات. 

ورفض شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية التصالح مع "شاكوش"، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته فى براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى ويذكر أن المطرب الشعبي حسن شاكوش قد أقام في وقت سابق دعوى اتهم فيها الإعلامية "ريهام سعيد"، بالسب والقذف والتنمر،

وطالب معاقبتها طبقا لنص المواد 303-306-309 مكرر ب، من قانون العقوبات، وبناء علي ذلك تم إحالة الدعوة للمحكمة للنظر فيها. 


 

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تأجيل محاكمة دعوي شب وقذف حسن شاكوش الاعلامية ريهام سعيد الجيزة