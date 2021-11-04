تأجيل دعوة اتهام ريهام سعيد بالتنمر على شاكوش وسبه وقذفه لجلسة 14 نوفمبر

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 03:18 م

أجلت محكمة جنح قسم الجيزة نظر دعوى السب والقذف المقامة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 14 نوفمبر الجارى للمذكرات.

ورفض شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية التصالح مع "شاكوش"، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته فى براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى ويذكر أن المطرب الشعبي حسن شاكوش قد أقام في وقت سابق دعوى اتهم فيها الإعلامية "ريهام سعيد"، بالسب والقذف والتنمر،

وطالب معاقبتها طبقا لنص المواد 303-306-309 مكرر ب، من قانون العقوبات، وبناء علي ذلك تم إحالة الدعوة للمحكمة للنظر فيها.



