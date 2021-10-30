بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي

السبت 30/أكتوبر/2021 - 12:50 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود ليفربول الملك المصري محمد صلاح هداف البريميرليج ضد برايتون اليوم ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد ٢٠ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد برايتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول للفوز اليوم على برايتون الذي يحتل المركز الخامس برصيد ١٧ نقطة وهو ما يجعل مباراة اليوم مواجهه صعبة في طريق ليفربول نحو إستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد ليفربول في مباراة اليوم ضد برايتون على الحالة الفنية المذهلة لنجم الفريق محمد صلاح وكذلك الانسجام بين خطوط الفريق بدءا من اليسون بيكر حارس المرمى فيرجيل فان دايك وهندرسون وروبيرسون وارنولد في خط الدفاع وكذلك هجوم الفريق القوي بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو ودييجو جوتا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد برايتون