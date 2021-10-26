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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع الأول لدوري 2021-2022

مباراة الزمالك وإنبي
مباراة الزمالك وإنبي
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ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي في الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز حيث بفتتح الزمالك حامل لقب درع الدوري أولى مبارياته لموسم 2021-2022 بمباراة إنبي مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوفيت القاهرة حيث يسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك لبداية قوية في مباراة الأسبوع الأول ضد إنبي تعبر عن شخصية البطل في بداية مشوار الفريق الأبيض للإحتفاظ ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعتمد الزمالك في مواجهة إنبي بمباراة اليوم والتي ننق بث مباشر لها  على تشكيل مكون من:

محمد أبو جبل لحراسة المرمى وخط دفاع بقيادة محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي بينما بشارك في خط الوسط إمام عاشور وطارق حامد ويوسف أوباما وزيزو واشرف بن شرقي بينما يقود هجوم الزمالك ضد إنبي في مباراة اليوم سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري الممتاز

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