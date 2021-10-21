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الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1388 إصابة جديدة و26 حالة وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2040235 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22836 حالة، فيما سجل 2938 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1976907 حالات.

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