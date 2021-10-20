سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسع وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و675 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 674 إصابة جديدة و9 حالات وفاة
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسع وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و675 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسع وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و675 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.