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الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في السوق المحلي

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، خلال التعاملات المسائيةـ اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي :
 

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

بنك مصر:  15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

البنك التجاري الدولي:  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الأهلي:  15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

أبو ظبي الأول :  15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي أجريكول:  15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب:  15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك العربي الأفريقي : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك المصري الخليجي: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر إيران للتنمية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك فيصل الإسلامي: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك أبوظبي التجاري: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الإمارات دبي الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتي: 15.68جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع. 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

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