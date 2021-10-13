سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في السوق المحلي

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، خلال التعاملات المسائيةـ اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي :
البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
بنك مصر: 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
أبو ظبي الأول : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك كريدي أجريكول: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك قناة السويس: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك المشرق: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك البركة الإسلامي: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك سايب: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك العربي الأفريقي : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك المصري الخليجي: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
مصر إيران للتنمية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الأهلي المتحد: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك بلوم مصر: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
المصرف المتحد: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك عودة: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الإمارات دبي الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
التعمير والإسكان: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
المصرى لتنمية الصادرات: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
الأهلي الكويتي: 15.68جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.