سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في السوق المحلي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:25 م

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، خلال التعاملات المسائيةـ اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي :



البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

أبو ظبي الأول : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك العربي الأفريقي : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك المصري الخليجي: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر إيران للتنمية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الإمارات دبي الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتي: 15.68جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.