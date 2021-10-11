أم كلثوم و"فرقة الشياطين".. بوابة عبور عمرو دياب للنجومية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 01:24 م

يحتفل الهضبة عمرو دياب، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده، فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961 وبالرغم من مرور الزمن إلا أن عمرو دياب حينما تسمعه وتراه لا تشعر من خلال أغانيه وهيئته وشكله بعوامل الزمن، فهو دائما متجدد يشع طاقه لكل من حوله مختلف ومازل متربعا على عرش النجومية ويفاجىء جمهوره من وقت لآخر بكل ما هو جديد، حيث أطلق مؤخرًا تزامنا مع عيد ميلاده اغنية رايقه من البومه الجديد "عيشنى" المقرر طرحه قريبا.

عمرو دياب اسمه بالكامل عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، واختار عمرو دياب كاسم للشهرة أما لقبه فهو "الهضبة" يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية وكل ذلك لم يات من فراغ حيث ساهمت نشأته فى تكوين شخصيته فعمرو دياب كان والده من محافظة الشرقية يعمل فى بور سعيد فى إحدى شركات هيئة قناة السويس وعندما كان طفلا أخذ يستمع إلى أغنية ناصر كلنا بحبك و ينام مطمئن البال على صوتها.

وفى 1968 كانت هناك مسابقة لاختيار أحسن أصوات التلاميذ من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى، فتم اختيار عمرو الذى غنى "بلادى بلادى" فى احتفال محافظة بور سعيد بذكرى رحيل آخر جندى بريطانى يوم 18 يونيو 1968، ويوم 19 من الشهر نفسه افتتح الإذاعة الداخلية لمدينة بورسعيد بنشيد بلادى بصوت الطفل عمرو واستمر ذلك حتى التهجير فى مارس 1969، لكن الإذاعة لم تكن تذكر اسم الطفل الذى يغنى.

وبعد التهجير انتقلت الأسرة لمنيا القمح فى الشرقية وفى سنة 1970 حصل عمرو الذى غنى فى قصر ثقافة الزقازيق على كأس أحسن مطرب "طفل" على مستوى مدارس الشرقية.

بعد العودة مرة أخرى إلى بورسعيد دخل عمرو دياب إلى فرقة "الشياطين" وهم مجموعة من الهواة الذين احترفوا الفن فى فنادق بورسعيد، وكان أول أجر لعمرو دياب هو "جنيهان" ثم ارتفع الأجر إلى 7 جنيهات.

بعد ذلك استمع "هانى شنودة لغناء عمرو دياب فأرسل إليه يستدعيه لتبدأ مرحلة جديدة فى حياة عمرو، وفى سنة 1980 بدأ عمرو يتمرد كى يمر إلى ساحة التميز عن طريق معهد الموسيقى العربية، وفى الاختبار غنى لأم كلثوم "أنا فى انتظارك"، وفى هذه الفترة ظهر عمرو دياب لأول مرة فى التليفزيون، ثم كانت البداية بـألبوم "يا طريق يا طريق" وبعد ذلك يأتى ألبوم ميال بكل تاريخه وتستمر حكاية صعود عمرو دياب ليصبح أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط. في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى "أنغامي"، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و500 ألف مستمع.

كما أن عمرو دياب يُعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورة المغني المصري عمرو دیاب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تُعّد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة.

أول لقاء لـ"عمرو دياب" مع العالمية كان من خلال دورة الألعاب الإفريقية عام 1991، حيث اختير ليغني في حفل افتتاح الدورة أغنيته الشهيرة "أفريقيا" بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وقد تناقلت القنوات العربية هذا الحفل، وتمت الإشارة إليه على شاشة قناة CNN العالمية ثم ألبوم "نور العين" عام 1996، الذي حقق أعلى المبيعات في سوق الكاسيت في الشرق الأوسط، ودوى نجاحه عالميًا أيضًا مع النسخة الإنجليزية من "نور العين" التي حملت اسم "حبيبي" التي أثارت ضجة في عديد من دول العالم مثل الهند وفرنسا وإيران وباكستان والأرجنتين وأفغانستان وتشيلي وجنوب أفريقيا، وصارت أشهر أغاني الرقص في صالات الديسكو في أوروبا.

كما نال ثلاث جوائز دفعة واحدة في المهرجان العربي السنوي، وجاء التتويج العالمي في حفل الميوزك أوورد في مايو 1998 في موناكو، في حضور العديد من نجوم العالم مثل سيلين ديون وستيفن سيغال وباكستريت بويز.

اما تعاون "دياب" مع المطربين العالميين بدأ بالغناء مع المطرب الجزائري الشاب خالد أغنية "قلبي"، وغنى مع المطربة اليونانية أنجيلا ديميتريو أغنية "أنا بحبك أكتر".

نال "عمرو دياب" جائزة الميوزك أوورد World Music Award سبعة مرات عام 1996 عن "نور العين"، وعام 2001 عن ألبوم "أكتر واحد" وعام 2007 عن ألبوم "الليلة دي" وعام 2013 عن ألبوم "الليلة" (والذي حصل فيه على ثلاث جوائز:أفضل مطرب في مصر، أفضل مطرب في الشرق الأوسط رجال، وأفضل فيديو كليب)

إلى جانب قيام عمرو بتقديم دعايات بيبسي بجانب أكبر نجوم العالم من أمثال "بريتني سبيرز" و"بيونسيه" و"جينيفر لوبيز" و"ديفيد بيكهام" كما حصلت أغنية "أصلها بتفرق" على أفضل أغنية أجنبية في إسبانيا عام 2011.

وعن حياة عمرو دياب الشخصية فقد تزوج من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها "نور". ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي "زينة محمد عاشور"، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

اما السينما فشارك فى بطولة 4 أفلام وكان أولها فيلم السجينتان عام 1989 والعفاريت وآيس كريم فى جليم، وضحك ولعب وجد وحب.

تعاون دياب مع العديد من شركات الانتاج ولكن كانت روتانا تعد تعاون مميز استمر 11 عاما وأسفر عن تقديم 8 البومات ناجحة من بينها ليلي نهاري وكمل كلامك والليلادي ووياه وأصلها بتفرق وبناديك تعالى والليلة ومؤخرا ألبوم شفت الأيام فقد إنفجرت الأزمات والخلافات بين الطرفين وتصريحات هجومية واتهامات متبادلة بإخلال كل طرف ببنود تعاقده إلى أن وصل الأمر للقضاء ليحكم بينهما.