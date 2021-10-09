بعثة منتخب مصر تصل مطار برج العرب استعدادًا للسفر إلى ليبيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:11 م

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب منذ قليل استعداد للسفر إلى ليبيا في الخامسة مساء اليوم السبت على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لخوض مباراة الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم أمام المنتخب الليبي والمحدد لها يوم الاثنين المقبل على ستاد شهداء بنينا في مدينة بني غازي.

وكشف وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، إن كل الموافقات اللازمة تم الحصول عليها مضيفا ان رحلة المنتخب تبدأ الخامسة من مساء اليوم السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة، ومن المتوقع أن تصل الرحلة قبل السابعة مساء، حيث تتوجه مباشرة إلى مقر الإقامة، فيما يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الوحيد مساء غد الأحد.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرة بالفيديو مع لاعبى المنتخب اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، وتم خلالها تقييم أداء اللاعبين وتحديد الأخطاء التى وقعوا فيها أمام ليبيا من أجل تصحيحها قبل مباراة العودة يوم الاثنين المقبل.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا مهما على نظيره الليبى بهدف، فى المباراة التى أقيمت أمس على استاد برج العرب فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.