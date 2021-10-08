ads
الجمعة 08 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

مباراة مصر وليبيا
مباراة مصر وليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل مع الجابون وفوز على أنجولا بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في مباراته الأولى مع الفراعنة ضد ليبيا والتي تنقل في بث مباشر اليوم للفوز والقفز لصدارة المجموعة خاصة بعد حالة الجدل التي أعقبت إستبعاد البرتغالي لمحمد الشريف هداف الدوري والنادي الأهلي وكذلك محمد مجدي أفشة.

ويعتمد كيروش على خط هجوم هو الأقوى في تاريخ المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ومصطفى محمد نجم جالطا سراي التركي وعمرو مرموش المحترف المصري في الدوري الألماني والذي ينضم لمنتخب مصر في مباراة ليبيا ونقدم بث مباشر للمباراة والتي تقام على إستاد برج العرب بالأسكندرية.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

 

بث مباشر - مصر ليبيا بث مباراة تصفيات كأس العالم 2022 منتحب مصر