نصائح من "ائتلاف أولياء أمور مصر" لتشجيع الطلاب على الذهاب إلى المدرسة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:42 ص

أطلقت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مبادرة كل عام، في تنفيذها اول يوم بالمدارس، لتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة، وادخال الفرحة على قلوبهم.

وأضافت “الحزاوي”: هذه المبادرة تفاعلية مع الأعضاء تهدف الى مشاركة اولياء الامور لصور لأولادهم بالزي المدرسي، في أول يوم دراسي، ونشرها لهم لإدخال البهجة عليهم وعلى أولادهم.



وأشارت الحزاوي إلى أنه في ظل الظروف واستمرار جائحة كورونا، لابد من إدخال الفرحة على أولادنا وتشجيعهم وبث طاقة أمل وتفائل.

وتابعت، نمتى أن تكون المدارس بكافة المحافظات استعدت للعام الدراسي الجديد من خلال تهيئة الفصول وجميع مرافق المدرسة وتوزيع المقررات والجداول المدرسية وكافة الأعمال وكذلك الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بحزم وشدة .

واستكملت، لابد ان تقوم الامهات بتوعية ابنائها بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية و توفير لهم المعقمات والكمامات يوميا، وكذا الاهتمام بالتغذية السليمة للابناء للحفاظ على صحتهم وتقوية جهازهم المناعي من خلال تناول وجبات متزنة تحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية، وذلك والحرص على تناوول الأبناء للأسماك مرتين على الأقل فى الأسبوع لاحتوائها على أوميجا-3 التي تقوي الجهاز المناعي وكذلك الاهتمام بالخضار والفاكهة.

وينطلق غدا السبت العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.