بتكلفة 17 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدين بطور سيناء

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:38 ص

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ويرافقهما اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجدين في العاصمة طور سيناء، بلغت تكلفتهما نحو 17 مليون جنيه. يأتي ذلك في احتفالات محافظة جنوب سيناء بإحياء الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

المسجد الأول مسجد الحاجة عزيزة درويش الكائن بأرض الجمعية على طريق كورنيش طور سيناء ، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر ، وصحن المسجد 650 مترًا ، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه .

والمسجد الثاني مسجد الروضة في العاصمة طور سيناء، والمقام علي مساحة 1750 مترا مربعا ويعد من أكبر المساجد المقامة بالمحافظة، وسيجرى نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة منه، ويلقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف، تحت عنوان فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام. يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، لـ"البوابة نيوز" إن المحافظة طورت كافة المنطقة بجوار المسجد من تطوير الطريق وإقامة ميدان وحديقة عامة( حديقة الغزالتين ) ؛ لتصبح مكان ومتنفس للعائلات وكذا دهان و رفع كفاءة العمارات وإقامة منافذ تجارية ( أكشاك) توزع على الشباب لتوفير فرص للعمل ، مطالبا الأهالي بالحفاظ على المسجد والمساحات الخضراء الموجودة بجواره.

وأشار الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، لـ"البوابة نيوز" إلى أن مسجد الروضة يعد أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع ، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا ، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر ، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه ، ويخدم المسجد منطقة توشكي واحياء المروة والروضة ومبارك الجديد، مضيفا كما يفتتح الوزير والمحافظ ومرافقيهما الجمعة المقبلة مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء ، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر ، وصحن المسجد 650 مترًا ، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه .

يشار إلى أن استكمال إنشاء مسجد الروضة جاء بناءً على الجهود التي بذلها المحافظ اللواء خالد فودة والتنسيق مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد توقف أعمال الإنشاء به لمدة 8 سنوات، وجرى وضع أساس المسجد منذ عام 2011، ولم يجر استكماله بعد، وتبلغ تكلفة الإنشاءات أكثر من 11 مليونا، وتضم الإنشاءات مسجدا ودار مناسبات ومستوصفا وسكنا إداريا لإمام المسجد.