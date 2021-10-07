قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا.. تعرف عليها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 11:57 ص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الخميس، قطع المياه عن عدة مناطق اعتباراً من الساعة 4 عصر غد الجمعة، وحتى الساعة 4 فجر بعد غد السبت.

وأضافت الشركة أن المناطق هي: "شارع حلمي عبدالرازق "منطقة الأرصاد" وهي (بهتيم - عزبة رستم - أرض الدكتور - منشية الحرية - الوحدة العربية - سليم وبدران -إبراهيم بك -السعادة والتعاون - بيجام - الفرنواني- أرض ام بيومي - عزبة عثمان- المنشية الجديدة"، موضحة أن المياه ستضعف عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة شبرا الخيمة في شارع حلمي عبدالرازق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.