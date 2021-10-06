بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة والزمالك في كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة والزمالك في كأس العالم لكرة اليد مساء اليوم الأربعاء ويمثل برشلونة أوروبا في البطولة بينما الزمالك بطل أفريقيا بعد تغلبه على غريمة الأهلي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

وتنطلق مباراة الزمالك وبرشلونة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وينقل بث مباشر للمباراة في كأس العالم للأندية لكرة اليد ويذكر أن البارسا توج بطلا للدوري الإسباني لكرة اليد ١١ مرة متتالية ويلعب لبرشلونة اليوم ضد الزمالك نجم المنتخب المصري علي زين في مواجهة كتيبة من نجوم كرة اليد المصرية بقيادة أحمد الأحمر ويحيى الدرع.

ويأمل الزمالك اليوم في تخطي عقبة برشلونة ومواصلة المشوار وكسر أعلى ترتيب له في كأس العالم للأندية لكرة اليد بعدما نجح في احتلال المركز الثالث بينما يسعى برشلونة في المباراة التي تنقل بث مباشر على قنوات أون تايم سبورت للفوز على الزمالك ومواصلة مشوار الحصول على بطولة كأس العالم للأنديةلكرة اليد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد