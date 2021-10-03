دعاء لأبيك المتوفي.. كلمات ترفعه درجات في الجنة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:45 م

يشعر الإنسان دائما أن يقدم العون لأبيه، ويزداد هذا السعي بعد وفاته والده ، ليبحث عن كل الطرق التي تصل بوالده إلي جنة الفردوس، ومن هذه الأدعية:

«اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها»، و « اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور»، «اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل».

«اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار»، و«اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك»، «اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين»، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار».

اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

- اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

و مواصلة الدعاء ترفع الميت دراجات، وترفع عنه السيئات، وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء لوالديه كل صلاة وقت.