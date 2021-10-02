أتلتيكو مدريد يتقدم على برشلونة بثنائية في الشوط الأول

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:10 م

حسم فريق أتلتيكو مدريد الشوط الأول بثنائية في مرمى ضيفه برشلونة باللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن الجولة الثامنة من الليجا.

سجل ثنائية الروخي بلانكوس توماس ليمار ولويس سواريز في الدقيقتين 33 و45.

وأعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة ودييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد التشكيل الذي يخوضان به موقعة القمة في الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 14 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز السادس برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجين

خط الدفاع: بيكية - ديست - أراوخو - مينجويزا

خط الوسط: بوسكيتس - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس

خط الهجوم: كوتينيو وممفيس ديباي وجافى.

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: يورينتي- سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: دي بول - كوكي - ليمار - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس ولويس سواريز