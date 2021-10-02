أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:49 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، وذلك لدى البنك المركزي المصري وشركات الصرافة و البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

كما سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين سجل بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة وصل إلى 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل سعر الدولار اليوم 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.