ads
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

نشرة "البوابة نيوز".. أهم أخبار اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

-
-
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم "البوابة نيوز"، نشرة بأهم الأحداث على المستوى المحلي والدولي، اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، وذلك ضمن خطتها لتقديم باقة مميزة من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الإعلامية:

تفاصيل افتتاح السيسي أكبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

كل ما تريد معرفته عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر‎

مدبولي يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة.. صور

“زايد”: الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة بالمستشفيات

مكافأة شهر للعاملين بمراكز طب الأسرة الحاصلة على الاعتماد الدولى

"حي العمرانية" يستكمل الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة

تعرف علي موعد استخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب

السياحة تستعرض إنجازات العام في الاحتفال بيومها العالمي

شعراوي يطالب المحافظين بعدم المغالاة فى تسعير طلبات تقنين الأراضي

وزيرة الهجرة ونظيرتها الهولندية في زيارة لمتحف الحضارة

تعرف على توقعات طقس غد الثلاثاء

القباج: البحث الاجتماعي ركيزة أساسية في التقدم والرفاهية

 

نشرة أخبار البوابة نيوز السيسي أكبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مدبولى زايد