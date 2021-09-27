نشرة "البوابة نيوز".. أهم أخبار اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:21 م

تقدم "البوابة نيوز"، نشرة بأهم الأحداث على المستوى المحلي والدولي، اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، وذلك ضمن خطتها لتقديم باقة مميزة من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الإعلامية: