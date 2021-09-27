نشرة "البوابة نيوز".. أهم أخبار اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

تقدم "البوابة نيوز"، نشرة بأهم الأحداث على المستوى المحلي والدولي، اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، وذلك ضمن خطتها لتقديم باقة مميزة من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الإعلامية:
تفاصيل افتتاح السيسي أكبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
كل ما تريد معرفته عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
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