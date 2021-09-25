إنبي يتعاقد مع محمد إسماعيل حامد مدافع الرجاء المطروحي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:00 م

تعاقد نادي إنبي مع اللاعب محمد إسماعيل حامد لاعب فريق الرجاء المطروحي السابق في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف النادي البترولي قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال أحمد علاء الدين وكيل اللاعبين إن نادي إنبي أنهى إجراءات التعاقد مع مدافع الرجاء السابق لمدة خمس مواسم مقبلة.

وأضاف "علاء الدين" إن محمد إسماعيل وقع على عقود الانتقال للفريق البترولي في حضور مسئولي إنبي.

يذكر أن أحمد علاء الدين يعتبر أبرز وكلاء اللاعبين في الدوري الممتاز بعدما عمل فترة طويلة مع أندية القسمين الأول والثاني قبل أن يدخل صراع الصفقات في الدوري الممتاز وساهم في انضمام اكثر من لاعب لأندية المقاصة وإنبي والمصري البورسعيدي.

ونجح نادي إنبي في التعاقد مع ماساهودو الحسن ظهير أيسر منتخب غانا السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب الغاني مع نادي إنبي لمدة 3 مواسم في حضور رئيس النادي البترولي مصطفى الأمير ووكيل أعماله شادي موسى.

وكانت اَخر محطات ماساهودو في الدوري الفنلندي مع نادي توركو، حيث لعب لمدة موسم وحيد، وتم عرض اللاعب الغاني على حلمي طولان المدير الفني لفرق إنبي، والذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب وأنه سيكون إضافة قوية للفريق البترولي في الموسم الجديد.

ولعب ماساهودو في عدة أندية، أبرزها نادي جنوى الإيطالي خلال موسمي 2011 وحتى عام 2013، ثم انتقل إلى أودينيزي الإيطالي عام 2013 وحتى 2015.