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الخميس 23 سبتمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

محافظات

تطوير ورفع كفاءة 16 حضانة في الوادي الجديد

محمد العديسي وكيل
محمد العديسي وكيل وزارة التضامن في الوادي الجديد
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 16 قاعة من دور الحضانات ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتكلفة إجمالية 3 ملايين و250 الف جنيه.

قال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إن المديرية أنهت تطوير قاعات الرعاية في 16 حضانة تابعة لـ14 جمعية أهلية بمركزي الخارجة وباريس كمرحلة أولى بتكلفة 2.5 مليون جنيه للمنشآت و750 ألف جنيه للأثاثات.

وأضاف محمد، أن المرحلة الثانية تبدأ في ديسمبر المقبل، لتطوير الحضانات في مراكز بلاط والداخلة والفرافرة، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال تطوير الحضانات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم.

وأشار محمد، إلى أنه سيجري تنفيذ الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفاءتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داخل قاعات الحضانة.

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