"خليجيون في حب مصر": المشير طنطاوي أبرز الرموز العسكرية العربية المعاصرة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:49 م

نعت مؤسسة "خليجيون في حب مصر" المشير محمد حسين طنطاوی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي فقدته مصر والأمة العربية كأحد أبرز رموزها العسكرية في التاريخ الحديث وكأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1993 التي تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل العرب وكذلك حرب تحرير الكويت عام 1991.

وتقدم الدكتور يوسف العميري مؤسس ورئيس "خليجيون في حب مصر" باسم أعضاء الجمعية والعاملين فيها بخالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل العظيم المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله لمصر وللأمة العربية.

وقال العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية في بيان إن الراحل يذكر له الشعب الكويتي والخليجي دوره البارز وبطولاته في حرب تحرير الكويت عام 1991، حيث شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، من الغزو الصدامي، إلى جانب تاريخه العسكري العظيم ومشاركته ببسالة في 5 حروب وهي العدوان الثلاثي عام 1956، النكسة 1967، وحرب الاستنزاف، وأكتوبر 1973. لافتا إلى أن الانتصارات العظيمة التي حققها خلال المعارك التي شارك في قيادتها في تحرير الكويت ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، واضاف "حصل المشير محمد حسين طنطاوي، على عدة أوسمة وهي وسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت".

وأوضح العميري أن بطولات الراحل امتدت إلى السنوات الماضية حينما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شؤون البلاد في فترة تعرضت فيها مصر، قلب العروبة النابض، وأمتها العربية إلى تحديات محدقة من جانب التيارات المتشددة التي حاولت نشر الفوضى واختطاف هوية المنطقة.