محافظ الأقصر ناعيا المشير طنطاوي: كان قائدا عسكريا فذا ورجل دولة من طراز فريد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:01 م

نعى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، متوجهاً بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، والأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الأقصر أن الراحل العظيم كان قائدا عسكريا فذا ورجل دولة من طراز فريد محبا لوطنه وأدى مهامه بكل شجاعة وإقدام وأمانة وإخلاص، لتظل راية مصرنا الغالية عالية خفاقة وأرضها حرة مستقلة، وإرادتها صلبة لا تلين ولا تنكسر.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.