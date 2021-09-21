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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

انطلاق حملة "معا نطمئن" بمحافظة السويس

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 انطلقت مبادرة  "معاً نطمئن" بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، لتسجيل وتلقى لقاح فيروس كورونا لاكبر عدد ممكن من المصريين للقاح كورونا. 

وقال الدكتور اسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة فى السويس ، إن التسجيل بيتم داخل الاتوبيس المتواجد بميدان الاربعين ثم يتوجه المسجل الى القافلة الموجودة بمركز شباب المدينه لتلقى اللقاح مباشره بعد التسجيل فى الاتوبيس.

 واضاف الدكتور اسماعيل الحفناوى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الاتوبيس سيتحرك على مدار اليوم لتوفير خدمة التسجيل لتلقى اللقاح لأهالى السويس بجميع انحاء المحافظة ، موضحا أن الاتوبيس سيكون متواجد يوميا من اهل توعية المواطنين و تسجيل أكبر عدد ممكن للحصول على اللقاح.

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معا نطمئن محافظة السويس لقاح كورونا