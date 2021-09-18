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السبت 18 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظ بني سويف يتابع مع الوحدة المحلية وشركة المياه أعمال إصلاح كسر ماسورة بمطلع كوبري النيل

أعمال إصلاح كسر بخط مياه بمطلع كوبري النيل ببني سويف

جانب من إصلاح كسر
جانب من إصلاح كسر بخط المياه
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى الوحدة المحلية وشركة المياه أعمال إصلاح كسر بخط مياه بداية مطلع كوبري النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى الشرق ، وذلك عقب تلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات إخطار بحدوث كسر في خط المياه " اليوم الجمعة".

حيث أوضح رئيس المدينة  هاني الجويلي، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم التوجه لموقع الكسر والتواصل والتنسيق مع المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، حيث تم الدفع بسيارات كسح من الوحدة المحلية وشركة المياه، لسحب المياه المتسربة بعد إغلاق المحابس، وتم استدعاء فرق الصيانة، وجار العمل في إصلاح الكسر.

 من جانبه كلف المحافظ مسئولى الوحدة المحلية وشركة المياه لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وإعادة الحركة لطبيعتها على الكوبري، والتنسيق مع المرور لوضع حواجز وعلامات إرشادية لتيسير الحركة المرورية على الكوبري، مع استمرار التواجد حتى انتهاء أعمال الإصلاح ورفع المخلفات وإعادة تيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

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