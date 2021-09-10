طبيب يأمر ممرضا بالسجود لكلبه.. بلاغ للنائب العام يطالب بسرعة الفصل في الواقعة.. ودينية النواب: استخفاف بكرامة الإنسان وإهدار لشعائر الإسلام

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:49 م

أثار فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر"، حيث يظهر فيه طبيب يأمر أحد ممرضيه بالسجود لكلبه. بحسب التقارير، الطبيب الذي ظهر في الفيديو يُدعى عمرو خيري، يعمل رئيسًا لقسم العظام بجامعة عين شمس، والذي بات يُواجه الآن دعوى قضائية بحبسه، ومُطالبات بشطبه من النقابة العامة لأطباء مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب

نبيل الوحش

وعقب الواقعة، تقدم المُحامي نبيه الوحش، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد الطبيب عمرو خيري، الذي أجبر ممرض على السجود لكلبه، قائلاً :" إن البلاغ تضمن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى التنبيه على رئيس الجامعة بسرعة إصدار قرار عاجل وسريع بوقف الطبيب المتهم عن العمل فورا، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الواقعة التي وردت في الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يأمر فيه الطبيب أحد ممرضيه بالسجود لكلبه".

و طالب الوحش النائب العام، بسرعة استدعاء طبيب مستشفى جامعة عين شمس عمرو خيري، والتحقيق معه في واقعة السجود التي طالب فيها ممرضه بالسجود لكلبه، لما في ذلك من احتقار لشعيرة من شعائر الإسلام وهى الصلاة، والتطاول على الذات اللاهية، وفى حالة عدم مثوله لطلب الاستدعاء، بسرعة إصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره ومواجهته بتلك الأفعال، وتقديمه لمحاكمة عاجله تمهيدا لحبسه ومطالبه وزير التعليم العالي بسرعة إصدار قرار بإقالته وعزله.

يوسف عامر

النواب: إهانة لشعائر الإسلام

كما طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الطبيب المتهم بإجبار ممرض على السجود لكلبه.

وقال عامر في بيان له، اليوم الجمعة، إن الفيديو من أكثر المقاطع الصادمة التي هزت القلب والعقل والضمير، وأظهرت استخفاف البعض بكرامة الإنسان واحترامه، وعدم مبالاتهم بحرمة الشرع الشريف، لافتًا إلى أن الطبيب غير السَوِيٍّ، أهان الممرضٍ إهانات بالغة، ختمها بتوجيه الأمر إليه بأن يسجد لكلبه ويصلي له.

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن الطبيب أسقط بجريمته الشنعاء كرامة إنسان بغير وجه حق، ومعلوم أن كرامة الإنسان حق ثابت منحه الحق تبارك وتعالى لكل البشر مهما كان اعتقادهم ومذهبهم.

وشدد عامر، على أن الطبيب لم يحترم شيبة الرجل وضعفه، واستغل افتقاره للقمة العيش، ليبالغ في إهانته وإذلاله، وأمره بأمر يدل على انطماس البصيرة وذهاب الخشية من الملك سبحانه وتعالى، بأن يصلي لكلبه وأن يسجد له، وهو أمر من أخص خصائص العبادة كما هو معلوم، وقد ثبت في الشرع الحنيف أنه "لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد"، فكيف بمن يأمر بالسجود لكلبٍ مع قصد الإذلال والاحتقار؟.

وقال :" نحن أمام جريمة شنيعة في حق الدين والأخلاق والإنسان، سواء كان ذلك جدًا أم هزلًا في نظر مرتكبيها"، مطالبًا التوثيق السريع لهذا الفيديو خشية أن يكون هناك من يريد الإضرار بالمجتمع، وفي حال ثبوته يجب المطالبة السريعة بشطب هذا الطبيب من نقابة الأطباء وفصله الكامل عن هذا المجال، وكذلك كل من شاركه في هذه الجريمة البشعة؛ لأن هذا بعيد تمامًا عن مهنة الطب وأخلاق أطبائنا الذين نفتخر بهم سلوكًا وممارسةً في كل زمان ومكان.

وأشار عامر إلى ضرورة التحقيق السريع مع منفذي هذه الجريمة، وفحص الحالة النفسية لهؤلاء المشاركين في هذه الجريمة، وكذلك دعوة المختصين من المؤسسات الدينية لمعرفة تصوراتهم الاعتقادية.

وأكد عامر، أن الواقعة جريمة في حق الدين والأخلاق والإنسان ومهنة الطب الشريفة، مما يستوجب وقفةً صادقة وحاسمة أمام تلك الانحرافات التي لا تعبر عن هويتنا ولا ثقافتنا عن الإنسان واحترام آدميته.

خالد عبد الغفار

التعليم يحيل الواقعة للتحقيق

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

وطالب الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، مؤكدًا احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

مقطع من الفيديو المسرب

فيديو مفبرك

ومن جانبه، علق الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، في تصريحات صحفية له، علي واقعة الفيديو المنسوب له على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إجباره ممرضًا على السجود لكلب في أحد المستشفيات الخاصة، قائلًا: "الفيديو هزار ومن 3 سنين بين مجموعة من الأصدقاء".

وأضاف خيري أنه لا يمكن له الإقدام على فعل مشين مع تاريخه الطبي الطويل، وبخاصة أنّه رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، ومن ثم لا صحة لما يتم تداوله من إجباره الممرض أو حتى أنه سجد لكلب، على حد قوله.

الطبيب وصف جزء الكلب في مقطع الفيديو بأنه مفبرك، وقال إنه غير مسموح من الأساس بدخول الكلاب للمستشفى، متحدثًا عن أن مجموعة هاكرز من أذربيجان اخترقوا حسابه على واتساب، وساوموه بشكل دائم حتى فوجئ بالفيديو المنتشر والمفبرك منه جزء الكلب، وفق نص حديثه.