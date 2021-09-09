الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

صوت الناس.. «أم نادية» تطالب بإدراجها ضمن الأسر الأولى بالرعاية

صوت الناس
صوت الناس
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 تعانى «أم نادية» مسنة مطلقة وتقطن فى منطقة المجزر بمدينة المنصورة، من قلة الدخل الشهرى، وتقول إنها ربة منزل ومريضة، كما تقوم برعاية ابنتها المطلقة وحفيدها.

وأكدت أنها تقدمت إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، للحصول على معاش وتم صرف مبلغ شهرى لا يكفى احتياجاتها.

وأضافت أن ابنتها تورطت فى سداد مبلغ ١٦ ألف جنيه، وأنها لا تمتلك سداده، ومهددة بالسجن، وتابعت أن أسردتها معرضة للتشريد، وتطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين القباج والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية بإدراجها ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مشروع لهما، كما تطالب أهل الخير، والجمعيات الخيرية بمساعدتها فى سداد ديونها. 

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٧١٧٥٦٣٥٣

 

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