قريبا.. ميزة جديدة في واتساب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:28 ص

كشف تطبيق "واتساب" عن تعديلات جوهرية في تطبيقه على هواتف "آيفون"، من خلال العمل على تعديل تصميم فقاعات الدردشة المعاد تصميمها في إصداره على هواتف "آيفون".

وبحسب وكالة سبوتنيك ، لا تزال تلك الميزة قيد التطوير، وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي قريبا لكافة المستخدمين.

وتتميز تلك الميزة الجديدة بفقاعات الدردشة بلونها الأخضر الجديد بوضعية مختلفة تماما عن الوضعين الداكن والفاتح التقليدي في التطبيق وستكون أكبر حجما وأكثر حداثة وتتميز بميزات جديدة مثل معاينة الصور والروابط قبل فتحها.

ويتزامن هذا مع عدد من الميزات التي أطلقها واتساب على هواتف "آيفون"، مثل ميزة اختفاء الرسائل تلقائيا بعد 90 يوما، أو تختفي نهائيا بعد عرضها لمرة واحدة للمستخدم.