الأهرامات تستضيف بطولة "سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2021"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:37 م

أعلن البنك التجاري الدولي إقامة بطولة " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021" البلاتينية للرجال وللسيدات والتي ستنظمها شركة IEvents تحت سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 10 الي 17 سبتمبر 2021 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

تأتي النسخة الثالثة للبطولة برعاية مجموعة من كبرى الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلكThe Waterway Developments الراعي الذهبي للبطولة، و كابسي للدهانات الراعي الفضي، وONTIME SPORT الراعي الاعلامي الرسمي، وأخيراً هيونداي الراعي الرسمي للسيارات.

تشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار. ستقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، علي ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من يوم ال12. من سبتمبر.

و صرح حسين اباظة الرئيسي التنفيذي والعضو المنتدب لبنك CIB"منذ البداية، كان لدينا في CIB من الرؤية الكافية لإدراك الإمكانيات الحقيقية التي يتمتع بها لاعبي الأسكواش المصريين، والذين بالفعل احتلوا أعلى مراكز التصنيف العالمي، مما وضع مصر في مكانة مُشرفة على ساحة الرياضة العالمية. ونحن لا نرعى الأبطال الحاليين فقط، بل أيضًا نستثمر في أبطال المستقبل والمواهب الواعدة بهدف أن تحتفظ مصر بما حققته من إنجازات رياضية عالمية، وسوف نظل عازمين على دعم رياضة الأسكواش وأبطال الأسكواش المصريين الذين لا يتوقفوا عن إثبات إنهم قدوة رياضية."

صرح عمرو منسي مدير البطولة والمدير التنفيذي لشركة IEVENTS: " أشعر بالسعادة والفخر لتنظيم بطولة “سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021" تحت سفح الاهرامات للعام الثالث علي التوالي، تلك البطولة التي تعكس الإنجازات المبهرة التي حققتها مصر في لعبة الاسكواش مما جعلها تتربع على عرش اللعبة بعد سنوات من الجهد المتواصل ".

وأكد منسي: "لقد استطعنا العام الماضي تقديم البطولة بتطبيق أعلي معايير الأمان وسنقوم هذا العام بالاستمرار في اتباع معايير الصحة والسلامة وسياسات السفر الدولية والتباعد الاجتماعي خلال البطولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذلك حرصاً منا على ضمان سلامة اللاعبين والجمهور التي تعتبر أهم أولوياتنا".

وتابع: “أود ان اشكر الأستاذ حسين أباظة، الرئيسي التنفيذي والعضو المنتدب لبنك CIB - لدعم البنك المستمر لمنصة الاسكواش في مصر على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى مجهوداته المبذولة في رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً و استضافة البطولات المحلية و الدولية، وتطوير لعبة الاسكواش في مصر والعالم. ".

يُذكر أن اللاعبين المصريين قد قاموا العامين الماضيين بالاستحواذ علي ألقاب البطولة واثبتوا للعالم ان مصر بلد الاسكواش من خلال النسخة الاولي والثانية حيث حازت البطلة نور الشربيني المصنفة الأولي عالميا علي لقب بطوله “سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و" سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للرجال و للسيدات .بينما حصل الاعب كريم عبد الجواد المصنف السادس عالميا علي لقب النسخة الاولي وبطل العالم علي فرج المصنف الثاني عالميا علي لقب النسخة الثانية من البطولة.