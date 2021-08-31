الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

رئيس معهد العالم العربي بباريس يستقبل عبدالرحيم علي ويهديه مجلد قناة السويس

جاك لانج وعبدالرحيم
"جاك لانج" وعبدالرحيم علي
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استقبل  اليوم الأربعاء "جاك لانج"، رئيس معهد العالم العربي بباريس، ووزير الثقافة الأسطوري في فرنسا، الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط لباريس ولندن، وذلك بعد حضوره معرض معبودات الجماهير، وفي مقدمتهم أم كلثوم.


وأهدى "جاك لانج"، عبدالرحيم علي مجلد حول ملحمة قناة السويس باللغة العربية.
وأثنى "علي" على المعرض الذي يضاف إلى مبادرات المعهد العديدة لتعريف المواطن الفرنسي بالثقافة العربية.

ويعد "جاك لانج"، أحد وزراء الثقافة الأسطوريين في تاريخ فرنسا؛ فهو صاحب فكرة إنشاء هرم اللوفر وقوس لاديفانس وعيد الموسيقى الذي أصبح عيدًا عالميًا بعد ذلك، إضافة إلى أنه واحد من أكثر السياسيين شعبية في فرنسا.

جاك لانج معهد العالم العربي بباريس عبدالرحيم علي مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس معرض معبودات الجماهير أولمبياد باريس