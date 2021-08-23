الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

الأمن يكشف لغز تقييد بائع خردة في عربة كارو بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت المتابعات الأمنية اليوم الإثنين، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمن إقدام شخصين على تقييد أحد الأشخاص بالحبال في عربة "كارو"، بدعوى ارتكابه واقعة سرقة من داخل موقع إحدى الشركات بالغربية.
 بالفحص تبين أن مرتكبى واقعة السرقة (ثلاثة بائعين خردة ، لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمركز السنطة بالغربية) حال قيامهم بسرقة (3 بطاريات وكمية من المعادن) من موقع إحدى الشركات بالغربية، وتحفظ الأهالى على أحدهم وتقييده بالحبال.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحديد وضبط القائمين على تقييد المتهم المشار إليه (عاطل ، وشقيقه – مقيمان بذات الناحية) ، وبمواجهتهما أقرا بتقييد المتهم لحين وصول الأجهزة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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