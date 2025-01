إيران تحظر الممثلة سهيلة جولستاني من المشاركة بمهرجان روتردام السينمائي

مُنعت الممثلة الإيرانية سهيلة جولستاني، التي تلعب دور البطولة في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "The Seed of the Sacred Fig" للمخرج محمد رسولوف، من مغادرة إيران للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

وتحدثت مديرة المهرجان فانجا كالودجيرسيك ضد حظر السفر، قائلة إن فريق المهرجان "حزين ولكن ليس مندهشًا" من منع الممثلة من مغادرة إيران.

وأضافت كالودجيرسيك في إشارة إلى فيلم رسولوف الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في كان: "إن مشاهدة رحلة محمد مع هذا المشروع الحيوي يعني أننا شهدنا مرارًا وتكرارًا العواقب الحقيقية لقول الحقيقة للسلطة.

وأضافت: "نحن نقف معها تضامناً ونأمل أن تحظى بدعم مجتمع السينما العالمي في هذا الوقت - فهي ضحية للقمع ورد فعل عنيف بسبب التحدث علناً، وهو ما يعرفه العديد من الفنانين جيدًا".

تدور أحداث الفيلم حول أحد القضاة والذي يعاني من جنون العظمة وسط الاضطرابات السياسية في “طهران”، وعندما تختفي بندقيته، يشتبه في زوجته وبناته، ويفرض إجراءات صارمة تؤدي إلى توتر الروابط الأسرية مع انهيار القواعد المجتمعية.

وكان رسولوف قد تعرض لهجوم من قبل الحكومة الإيرانية، حيث منعه من السفر إلى مدينة كان العام الماضي للمشاركة في لجنة تحكيم فيلم "نظرة ما"، وصادرت السلطات الإيرانية جواز سفره بعد تقديم "رجل النزاهة" في مهرجان تيلورايد وحكم عليه بالسجن، وجرى إطلاق سراحه مؤخراً بعد أشهر من الاعتقال بسبب حالته الصحية. وكان هذا ثالث حكم بالسجن عليه في إيران.