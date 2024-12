وزير الثقافة يسلم جوائز مسابقة الصوت الذهبي لذوي القدرات الخاصة.. صور

سلم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جوائز الدورة السابعة من مسابقة المواهب الذهبية، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وجمعية البلد برئاسة الدكتورة هادية صابر، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال كلمته قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "نلتقي للاحتفاء بميلاد مواهب واعدة وقلوب مشرقة، تخطو خطواتها الأولى بثقة وأمل نحو مستقبل واعد. إنه حدث يعكس الروح الإنسانية والقيم السامية التي يجسدها وطننا في رعايته ودعمه المتواصل لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، إيمانًا بقدراتهم ودورهم في بناء مستقبل مشرق."

وتابع وزير الثقافة: "لقد أثبتم أن الإبداع لا يعرف حدودًا، وأن العزيمة والإصرار قادرتان على فتح الآفاق وتحقيق المستحيل. إن ما نشهده اليوم من مواهبكم المتفردة هو شهادة على أنكم أبطال حقيقيون، وأنكم تمثلون الأمل والمستقبل الذي نتطلع إليه."

وأكد وزير الثقافة أن العام القادم سيكون عامًا مختلفًا، عامًا تتكاتف فيه جهود مؤسسات الدولة لضمان أن يشهد هذا الحدث مشاركة أوسع وأشمل لمزيد من أبنائنا وبناتنا المبدعين من ذوي القدرات الخاصة. كما أكد الالتزام بتوفير الدعم والرعاية للموهوبين منهم، إيمانًا بأنهم جزء أصيل ومهم من نسيج مجتمعنا، وبأن مستقبلهم هو مستقبل هذا الوطن.

ووجه وزير الثقافة الشكر للقائمين على المسابقة، وكل من شارك وساهم في نجاحها، وتمنى أن تستمر هذه المنصة في الكشف عن مزيد من النجوم الذين يُضيئون سماء الثقافة والفنون

من جانبه، قال المعماري حمدي السطوحي: " للسنة السابعة نحتفل بهذه التجربة، التي نتعلم منها الكثير في الإرادة والتحدي." ووجه الشكر لكل الذين شاركوا في الإعداد لهذه الاحتفالية.

وأشارت الدكتورة هادية صابر إلى أن المسابقة هي فرصة للانتقال إلى رحلة مع الإرادة، يثبت من خلالها المشاركون أنهم يستطيعون فعل المستحيل. وأوضحت أن المسابقة مشروع هدفه تغيير صورة أصحاب الهمم في عيون الآخرين من خلال مواهبهم المميزة.

استهل الحفل، الذي قدمته الإعلامية منى سلمان والإعلامية والبطلة البارالمبية رحمة خالد، بالسلام الوطني، تلاه فقرة إنشاد ديني قدمها الفنان عمر حمادة، أعقبها عدد من الأغاني التي قدمها مواهب من ذوي القدرات الخاصة، مثل: "عيون القلب" أداء بسمة ثابت، "يا أعز من عيني" أداء جاسمين طارق، "أنساك" أداء عائشة محمد إبراهيم، "الوطن الأكبر" أداء فرقة دنيتنا للغناء، و"My Heart Will Go On" أداء بشرى أحمد فؤاد.

كما تضمنت الفقرات عزفًا على آلة العود قدمه جلال محمود، ورقصة تنورة تراثية أدتها هنيدة محمد عزيز، واستعراضًا جماعيًا على أغنية "يا دنيا سمعاني" أداء فريق مصطفى كامل. إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن المسابقة، وتكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.



وجاءت نتائج الدورة السابعة لمسابقة المواهب الذهبية كالتالي:

فرع الاستعراض الجماعي :

- الجائزة الأولى: فريق قصر ثقافة مصطفى كامل، محافظة الإسكندرية.

- الجائزة الثانية: فريق نادي قناة السويس، محافظة الإسماعيلية.

- الجائزة الثالثة: فريق نادي سبورتنج، محافظة الإسكندرية.

فرع الغناء الجماعي :

- الجائزة الأولى: فريق نور الحياة، محافظة القاهرة.

- الجائزة الثانية: فريق جامعة أسيوط.

- الجائزة الثانية: فريق زهور الحياة، محافظة الإسكندرية.

- الجائزة الثالثة: فريق الطرب الأصيل ، محافظة القاهرة.



فرع الغناء الفردي :

- الجائزة الأولى: عائشة محمد إبراهيم محافظة الشرقية.

- الجائزة الثانية: مصطفى كمال محمود محافظة أسيوط.

- الجائزة الثالثة: جاسمين طارق أحمد محافظة القاهرة.

فرع الغناء الفردي فئة ثانية :

- الجائزة الأولى: بشرى أحمد فؤاد من فرقة نور الحياة محافظة القاهرة.

- الجائزة الثانية: نور المعتصم من فريق جامعة أسيوط.

- الجائزة الثالثة: عاصم محمد عبد اللطيف محافظة الجيزة.

مسابقة الإنشاد الفردي :

- الجائزة الأولى: يوسف حسونة، محافظة أسيوط.

- الجائزة الثانية: محمود محمد عبد الفضيل ، محافظة القاهرة.

- الجائزة الثالثة: بسمة ثابت فؤاد، محافظة القاهرة.

مسابقة العزف الفردي :

- الجائزة الأولى: جلال محمود عبد الجليل محافظة القاهرة عن عزفه على آلة العود.

- الجائزة الثانية: هاشم لطفي الحمزي، محافظة الجيزة عن عزفه على آلة الناي.

- الجائزة الثالثة: أحمد حمدي سعد محافظة القاهرة عن عزفه على الأورج.

مسابقة العزف الفردي فئة ثانية :

- الجائزة الثانية: باتريك باهر نصر محافظة الإسكندرية.

- الجائزة الثالثة: جوليانا رأفت مؤيد محافظة الإسكندرية.

جوائز لجنة التحكيم:

. جائزة إنشاد الترانيم: أميرة عزت وستيفن روماني ، محافظة القاهرة.

مجال الإنشاد الفردي: عمر حمادة، محافظة القاهرة.

الاستعراض الجماعي: فريق القلوب البيضاء محافظة الإسماعيلية.

. الاستعراض الفردي: حاتم حميدة حافظ محافظة الإسكندرية.

. العزف الفردي على الطبلة: محمد عاطف عبد المعبود محافظة الشرقية.