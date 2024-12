عناصر غنية بفيتامين C تعزز المناعة لمواجهة "الوباء الرباعي"

تتزايد الأمراض الموسمية بشكل ملحوظ في فصل الشتاء، بسبب عدة عوامل بيئية وسلوكية تؤثر على صحة الإنسان، ما يتطلب تعزيز المناعة لمواجهة مخاطر العدوى.

وهذا الشتاء، يشهد العالم ما يسمى بـ"الوباء الرباعي" مع انتشار الإنفلونزا و"كوفيد-19" وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) وعدوى فيروس نورو (Norovirus).



وينصح الخبراء الصحيون لمواجهة المخاطر، ينصح الخبراء الصحيون بتعزيز الجهاز المناعي من خلال ضمان الحصول على المزيد من فيتامين C من النظام الغذائي.

ويعد هذا العنصر الغذائي أساسيا في عملية شفاء الجسم حيث يساعد على حماية الخلايا.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، ليست الحمضيات هي المصدر الوحيد – أو حتى الأفضل – لفيتامين C. فالفلفل الحلو، على سبيل المثال، يحتوي على تركيز أعلى من فيتامين C. يحتوي الفلفل الحلو على 80.4 مغ من فيتامين C لكل 100 غ، متفوقا على الليمون الذي يحتوي على 53 مغ فقط لنفس الوزن.



وهذه القائمة الكاملة بالأطعمة التي تحتوي على كميات كافية من فيتامين C والتي، عند دمجها مع نظام غذائي يحتوي أيضا على فيتامين D والزنك والبوتاسيوم، يمكن أن تعزز من المناعة في موسم البرد.

المصادر الرئيسية لفيتامين C:

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين C، وهو من أغنى المصادر الغذائية لهذا العنصر الغذائي الضروري، رغم أنه غالبا ما يتم تجاهله.

البروكلي:

تحتوي 100غ من البروكلي على 89.2 مغ من فيتامين C. ويمكن تناوله نيئا أو مطهيا لتستفيد من فوائده.



الليمون:

تحتوي 100غ من الليمون على 53 مغ من فيتامين C، لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي سواء في الأطباق الحلوة أو المالحة في هذا الشتاء لمكافحة الفيروسات.

الغريب فروت:

يعد الغريب فروت من الفواكه الغنية بفيتامين C حيث تمنحنا 100غ منه نحو 31.2 مغ من الفيتامين.

ويتمتع الغريب فروت بمذاق حلو وحامض ومر بنفس الوقت، ما يجعل تناوله على شكل عصير أو استخدامه في إعداد الحلويات أفضل خيار للاستفادة من خصائصه.

ملفوف بروكسل:

ينتمي ملفوف بروكسل إلى عائلة الكرنب أو الملفوف. وتحتوي 100غ من ملفوف بروكسل على 85 مغ من فيتامين C.

ويفضل طهيه بالبخار للاستفادة بأكبر قدر من الفيتامين ومن مادة السولفورافين المضادة للجراثيم.