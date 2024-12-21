بـ10 ترشيحات.. The Wild Robot يتصدر ترشيحات جوائز آني

تصدر فيلم الرسوم المتحركة “The Wild Robot” ترشيحات جوائز "آني" Annie Awards لعام 2025، بعشرة ترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مؤثرات خاصة وأفضل رسوم متحركة للشخصيات.
وشهدت فئة أفضل فيلم روائي، بالحدث السينمائي الأهم للرسوم المتحركة حول العالم، ترشيحات قدمتها الجمعية الدولية لأفلام الرسوم المتحركة شملت أفلام: “Kung Fu Panda 4”، وفيلم “Inside Out 2”، وفيلم “That Christmas”، وفيلم “Ultraman: Rising” و “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”.
وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الجوائز لعام 2025:
أفضل فيلم
The Wild Robot
Inside Out 2
Kung Fu Panda 4
That Christmas
Ultraman: Rising
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل فيلم مستقل
Chicken for Linda!
Flow
Kensuke’s Kingdom
Look Back
Mars Express
Memoir of a Snail
أفضل فيلم قصير
Beautiful Men
In the Shadow of the Cypress
Ruthless Blade
The Swineherd
Wander to Wonder