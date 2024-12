بـ10 ترشيحات.. The Wild Robot يتصدر ترشيحات جوائز آني

تصدر فيلم الرسوم المتحركة “The Wild Robot” ترشيحات جوائز "آني" Annie Awards لعام 2025، بعشرة ترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مؤثرات خاصة وأفضل رسوم متحركة للشخصيات.

وشهدت فئة أفضل فيلم روائي، بالحدث السينمائي الأهم للرسوم المتحركة حول العالم، ترشيحات قدمتها الجمعية الدولية لأفلام الرسوم المتحركة شملت أفلام: “Kung Fu Panda 4”، وفيلم “Inside Out 2”، وفيلم “That Christmas”، وفيلم “Ultraman: Rising” و “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”.

وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات الجوائز لعام 2025:

أفضل فيلم

The Wild Robot

Inside Out 2

Kung Fu Panda 4

That Christmas

Ultraman: Rising

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل فيلم مستقل

Chicken for Linda!

Flow

Kensuke’s Kingdom

Look Back

Mars Express

Memoir of a Snail

أفضل فيلم قصير

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Ruthless Blade

The Swineherd

Wander to Wonder