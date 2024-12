كريستين بيل تقدم حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة

تعود الممثلة كريستين بيل، لاستضافة حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) الذي سيعود إلى منصة نتفليكس للمرة الثانية في فبراير المقبل.

وتشارك “بيل” في بطولة الفيلم الكوميدي الشهير "Nobody Wants This" على نتفليكس، لذا فإن عودتها إلى حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) على منصة البث المباشر أمر منطقي تمامًا.

سيقام حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والثلاثين يوم الأحد 23 فبراير في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall، وسيتم بثه مباشرة على Netflix. كان حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة يقام تقليديًا بدون مضيف حتى تم منح بيل الوظيفة للنسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ واستضافته ميجان مولالي في عام 2019. لكن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة عاد إلى شكله بدون مضيف بعد ذلك، حتى العام المقبل.

وصرحت “بيل” في بيان لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".