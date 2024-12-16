ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كريستين بيل تقدم حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة

كريستين بيل
كريستين بيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعود الممثلة كريستين بيل، لاستضافة حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) الذي سيعود إلى منصة نتفليكس للمرة الثانية في فبراير المقبل. 

وتشارك “بيل” في بطولة الفيلم الكوميدي الشهير "Nobody Wants This" على نتفليكس، لذا فإن عودتها إلى حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) على منصة البث المباشر أمر منطقي تمامًا.

سيقام حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والثلاثين يوم الأحد 23 فبراير في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall، وسيتم بثه مباشرة على Netflix. كان حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة يقام تقليديًا بدون مضيف حتى تم منح بيل الوظيفة للنسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ واستضافته ميجان مولالي في عام 2019. لكن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة عاد إلى شكله بدون مضيف بعد ذلك، حتى العام المقبل.

وصرحت “بيل” في بيان لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".

كريستين بيل حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards نتفليكس