نتفليكس تهيمن على ترشيحات جوائز جولدن جلوب

حصلت شركة نتفليكس على أكبر عدد من ترشيحات جوائز جولدن جلوب من بين جميع الاستديوهات الكبرى في هوليوود، حيث تصدرت قائمة ترشيحات الأفلام بـ 13 ترشيحًا، وكذلك قائمة ترشيحات التلفزيون بـ 23 ترشيحًا.

حصد فيلم الجريمة الموسيقي "Emilia Pérez" الذي يتحدى الأنواع على 10 ترشيحات، وهو أكبر عدد من الترشيحات لأي فيلم هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، والممثلة الرئيسية في فيلم موسيقي أو كوميدي لكارلا صوفيا جاسكون، والممثلة المساعدة لسيلينا جوميز وزوي سالدانا.

كما حصدت العديد من البرامج التلفزيونية لنتفليكس على عدد من الترشيحات، مثل المسلسل المحدود "Baby Reindeer" والكوميديا ​​​​الرومانسية "Nobody Wants This" ودراما الجريمة الحقيقية "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" والإثارة السياسية "The Diplomat"، بثلاثة ترشيحات لكل منها.

ولم يتأخر استديو A24 كثيرا عن قوائم الترشيحات، إذ حصل على 12 ترشيحا لمجموعة من الأفلام بما في ذلك الملحمة التاريخية للمخرج برادي كوربيت "The Brutalist" والدراما الرومانسية للمخرج لوكا جوادانينو "Queer". ومن بين موزعي التلفزيون، حصلت HBO وMax على 14 ترشيحا لأعمال مثل "Hacks" و"The Penguin" و"True Detective: Night Country" المشتقة عن "Batman". وكان مسلسل "The Bear" من FX وHulu هو المسلسل التلفزيوني الأكثر ترشيحا بخمسة ترشيحات، يليه "Only Murders in the Building" من Hulu و"Shōgun" من FX وHulu بأربعة ترشيحات لكل منهما.