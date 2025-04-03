تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره في عين شمس لجلسة 10 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل متهم بالتعدي بالضرب على جاره، وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 10 أبريل الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م. م "25 سنة " عاطل ضرب المجني عليه أحمد. ع 20 سنة بغير سبق إصرار وترصد، واستخدم في ذلك سلاحا أبيض عبارة عن مفك فأحدث بالأخير الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تمثلت في إعاقة تعتبر عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 5 %.

وأسندت النيابة العامة تهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مفك"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما مصابا، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تعدي المتهم على جاره بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.