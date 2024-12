بوب ديلان وماريا كالاس يزينان خريطة أفلام ديسمبر 2024

تستعد عدد من كبرى استديوهات هوليوود لنيل نصيبها من كعكة ترشيحات موسم الجوائز الكبرى بطرح مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة خلال شهر ديسمبر الجاري، والذي يُعد بمثابة فرصة ذهبية أخيرة للحصول على أصوات الناخبين، لا سيما جوائز جولدن جلوب والأوسكار.

تزخر قائمة إصدارات ديسمبر، بعدد من العناوين التي تنتمي لدراما السيرة الذاتية، والتي تعتبر أكثر الأنواع الدرامية ذات الزخم الكبير في موسم الجوائز والمفضلة لدى المصوتين، خاصة في فئات التمثيل.

ومن المتوقع أن تنافس النجمة أنجلينا جولي في الفئة الرئيسية لجوائز الأوسكار عن فيلم "Maria"، وكذلك الحال بالنسبة للممثل الشاب تيموثي شالاميت، الذي يجسد دور أسطورة الروك الشعبي بوب ديلان في فيلم "A Complete Unknown".

Nosferatu

من الأعمال المنتظرة خلال شهر ديسمبر، فيلم الرعب "Nosferatu" للمخرج روبرت إيجرز، والذي يعود لعالمه النفسي المعقد بعد غياب عامين منذ أن قدم فيلم "The Northman".

تدور أحداث الفيلم، المقرر طرحه في 25 ديسمبر ، في إطار من الرعب، يدور العمل حول علاقة تجمع بين امرأة تُعاني من مس ومصاصي دماء مرعبين مفتونين بها، مما يتسبب في سلسلة من الأحداث المرعبة اللانهائية.

قام المخرج فريدريك ويلي مورناو بإخراج فيلم "Nosferatu" الأصلي عام 1922، وهو مقتبس من رواية دراكولا للكاتب برام ستوكر، مع إعادة تسمية الوحش لأسباب قانونية. يعد فيلم مورناو من كلاسيكيات السينما التعبيرية الألمانية، وهو كابوس مذهل بصريًا. ومع ذلك، فهو ليس كابوسًا طويلًا جدًا، حيث يبلغ طوله ساعة و21 دقيقة. ونظرًا لأن معظم الأفلام الصامتة كانت لها أوقات تشغيل قصيرة، فليس من المستغرب أن يأتي فيلم مورناو في أقل من 90 دقيقة.

في عام 1979، قام المخرج الألماني فيرنر هيرتزوغ، بإعادة صياغة قصة دراكولا الخاصة به، تحت عنوان " Nosferatu the Vampyre". الفيلم من بطولة كلاوس كينسكي، الذي تعاون مع هيرتزوغ كثيرًا، ويتميز بإيقاع ساحر، ولكنه في النهاية لا يرهق صبر المشاهد بشكل مفرط، حيث تبلغ مدته ساعة و47 دقيقة. نسخة روبرت إيجرز أطول بـ 25 دقيقة من فيلم هيرتزوغ، وأطول بساعة تقريبًا من فيلم مورناو.

لا يعد فيلم "Nosferatu" للمخرج Eggers أطول من الإصدارات السابقة للقصة فحسب، بل إنه أطول أيضًا من العديد من أفلام مصاصي الدماء الحديثة الأخرى.

تم إصدار عدد قليل من أفلام مصاصي الدماء في عامي 2023 و2024، وكلها أقل من ساعتين. يتضمن ذلك عناوين مثل "Abigail"، و"The Last Voyage of the Demeter"، و"Renfield"، و"Salem's Lot".

تجدر الإشارة إلى أن أياً من هذه الأفلام لم يحقق نجاحًا خاصًا، مما يشير إلى أن الافتقار إلى الاهتمام بقصص مصاصي الدماء هو ما قد يضر Nosferatu، وليس وقت تشغيله.

Sonic the Hedgehog 3

في 20 ديسمبر ، يعود سونيك مع أصدقائه نكلز وتيلز لمواجهة عدو غامض وقوي يُدعى شادو. يمتلك شادو قوى غير عادية تجعل من مواجهته تحديًا غير مسبوق لفريق سونيك، مما يثير الفضول حول كيفية إنقاذهم للعالم.

الفيلم، المبني على لعبة الفيديو الشهيرة من SEGA، يعد بأن يكون تجربة سينمائية مليئة بالإثارة والتشويق، كما يكشف عن أحداث مدهشة ستجذب المشاهدين من جميع الأعمار.

يعود جيف فاولر إلى مقعد الإخراج، ويُظهر لمحات من أداء النجم كيانو ريفز في دور شادو، إلى جانب النجوم العائدين جيم كاري، بن شوارتز، إدريس إلبا، وجيمس مارسدن.

صدر الجزء الأول من السلسلة قبل 4 سنوات، تلاه آخر بعد عامين عقب أدائه القوي في شباك التذاكر وردود الفعل الإيجابية من جانب الجمهور والنقاد. وبلغت حصيلة الجزءين السابقين في شباك التذاكر العالمي نحو 726 مليون دولار.

A Complete Unknown

في 25 ديسمبر ، تطرح استديوهات “فوكس سيرشلايت” فيلم السيرة الذاتية المنتظر “A Complete Unknown” عن سيرة أسطورة الروك الشعبي بوب ديلان، والذي يجسده المرشح السابق للأوسكار تيموثي شالاميت.

يتتبع فيلم "A Complete Unknown" صعود ديلان إلى الشهرة، باعتباره الفنان الذي أحدث ثورة في الموسيقى الأمريكية بأغانِ الروك الشعبية الشخصية والشاعرية. يضم فريق عمل فيلم "A Complete Unknown" أيضًا الممثل إدوارد نورتون في دور أسطورة الفولك بيت سيجر ومونيكا باربارو في دور المغنية جوان بايز.

تم تجسيد شخصية ديلان سابقًا على الشاشة من قبل كريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وريتشارد جير، وهيث ليدجر، وبين ويشاو، وماركوس كارل فرانكلين، في فيلم “I'm Not There” الذي صدر عام 2007.

Maria

بعيدًا عن الإصدارات المسرحية، تستعد منصة “نتفليكس” لطرح فيلم السيرة الذاتية المنتظر "Maria" للمخرج التشيلي بابلو لارين، للنجمة أنجلينا جولي، في 11 ديسمبر . يتتبع الفيلم سيرة ذاتية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.

وعلى مدار سنوات، ارتبط اسم المخرج التشيلي بابلو لارين، بمهرجان فينيسيا السينمائي. ففي السنوات الأخيرة، انجز لارين اثنين من أهم أفلامه المقتبسة عن قصص سيرة ذاتية، هما: "Jakie" من بطولة ناتالي بورتمان في دور زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي، و"Spencer" من بطولة كريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وكلاهما انطلقا مشوارهما من بوابة فينيسيا وصولاً لترشيحات الأوسكار.

في فيلمه الجديد "Maria"، الذي يشهد عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لفينيسيا، يتعمق لارين في دراسة شخصية مكثفة وعاطفية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (أنجلينا جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.

خلال حواره مع مجلة "فانتي فير"، وصف لارين "Maria" بأنه خاتمة لثلاثية أفلام السيرة الذاتية التي قدمها عن نساء تاريخيات شهيرات. حيث يحددن جميعهن بدقة لحظات الضيق الداخلي العميق، بينما يراقب العالم كل تحركاتهن.

وبالحديث عن أنجلينا جولي، التي قضت 6 أشهر في التحضير للشخصية، قال لارين: "إن نهج جولي لشخصيتها مفجع وغير منتظم ومهيب في نفس الوقت، حيث يُظهر نوعًا من الفهم ليأس شخصية ماريا كالاس لاستعادة نفسها قبل فوات الأوان.

ويضيف لارين: "هذه هى أعظم نجمة في القرن العشرين، ومن يستطيع أن يلعب هذا الدور؟". لذلك "لم أكن أرغب في العمل مع شخص لا يمتلك هذه الموهبة بالفعل. كنت بحاجة إلى ممثلة تستطيع أن تلعب دورها بشكل طبيعي أو بدون أن تفشل في تحقيق ذلك".