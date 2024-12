مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن أسماء متحدثين جدد لجلساته الحوارية

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن أسماء متحدثين إضافيين سيشاركون في الجلسات الحوارية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان.

ويرحب المهرجان بضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيّمة حول أعمالهم الفنية وشغفهم وقصصهم مع المعجبين، وعشاق السينما والقائمين على صناعة الأفلام، حيث سيتم مناقشة جميع هذه الجوانب ضمن برنامجي الحوارات و”مواهب السوق".

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية مجموعة من أبرز النجوم العالميين من بينهم، الممثلة الحائزة على العديد من الجوائز، سينثيا إيريفو (Wicked)، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، برندان فريزر (The Whale)، ونجمة السينما الهندية المحبوبة، شرادها كابور (Stree 2)، والممثلة الحائزة على جوائز عدة، سارة جيسيكا باركر (The Family Stone)، والممثل الحائز على العديد من الجوائز، جيرمي رينر (The Hurt Locker).

من جهته سيستضيف برنامج "مواهب السوق"، الذي يُعني بدعم المبدعين الناشئين في القطاع، الممثل الحائز على العديد من الجوائز، ديف باتيل (Monkey Man)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ماريسا تومي (Spider-Man: No Way Home)، ليشاركوا خبراتهم مع عشاق الصناعة ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.