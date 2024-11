أول ظهور لـ هاني فرحات وزوجته دنيا جمعة على السجادة الحمراء

استقبلت السجادة الحمراء لعرض "The 1001 Seasons of Elie Saab" للمصمم العالمي إيلي صعب، ضمن فعاليات موسم الرياض الظهور الأول للمايسترو هاني فرحات وعروسه دنيا جمعة بعد ساعات من حفل عقد قرانهما الذي أقيم بالقاهرة.



وداخل القاعة التي تشييدها خصيصا في "The Venue"، إحدى المناطق الجديدة في موسم الرياض كانت هناك مفاجأة أخرى من الأوركسترا الفلهارموني السعودي الذي صاحب فقرات العرض حيث فاجئ العازفون العروسان وقدما لهما التحية بمناسبة الزفاف وعزف الأوركسترا مقطوعة خصيصا لهما لم تكن مدرجة ضمن برنامج العرض.



كان المايسترو هاني فرحات قد قاد الأوركسترا الفلهارموني السعودي والإنجليزي في حفل ضخم إقيم في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن خلال شهر سبتمبر الماضي.



يشار إلى أن عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب حضره عدد كبير من نجوم العالم والعرب أبرزهم سيلين ديون ومونيكا بوليتشي، عمرو دياب، نانسي عجرم، ويسرا وعمرويوسف وكنده علوش وأحمد حلمي وطارق العريان و تعاون فيه صعب مع مبدعين من جميع أنحاء العالم لتنسيق مجموعة من العروض الفنية وعروض الأداء والموسيقى المباشرة، تسبق الكشف عن التصاميم الجديدة لصعب، واستوحى عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية.