عروض مسرح الطفل والمونودراما بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كشفت الفنانة عزة لبيب عضو لجنة مشاهدة واختيار العروض بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، عن ما تم اختياره بمسابقة عروض مسرح الطفل والنشء وعروض المونودراما المشاركة بالمهرجان، والمقرر عقدها في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الجاري.

وقالت الفنانة عزة لبيب: "شاركني في اختيار عروض مسرح الطفل النشء، وعروض المونودراما أعضاء اللجنة المكونة من الفنان مفيد عاشور، والدكتورة سامية حبيب، وتم الاستقرار على كلا من العروض التالية في عروض مسرح الطفل من تونس عرض "راعى الصحراء"، ومن مصر عرضين وهما كلا من "دون كيشوت"، و"هجرة الماء"، ومن الإمارات عرض "حكايات صامتة" بالإضافة إلى عرضين احتياطي من مصر وهما "كنوز"، "جدو كركور".

وتابعت: أما عروض المونودراما فهي كالآتي: "ماركو بولو" إيطاليا ، ( sunny) كوريا الجنوبية ، (LyricDragon) من اسبانيا ، (For the worse&Laugh) من فرنسا بالإضافة إلى عرض احتياطي وهو ( Not 'i) من رومانيا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.