تعرف على أفلام مهرجان الجونة المعروضة في زاوية

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة الأفلام المختارة من برنامج مهرجان الجونة السينمائي × زاوية، الذي يبدأ في 27 أكتوبر الجارى!

تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام 14 فيلماً مختاراً للعرض في زاوية، تُعرض الأفلام يومياً من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

منها ثلاثة أفلام من المسابقة الرسمية لمهرجان كان لهذا العام (THE SUBSTANCE، THE SEED OF THE SACRED FIG، CAUGHT BY THE TIDES)؛ فيلمان تسجيليان من أكثر الأفلام التسجيلية إثارة للاهتمام من بين الأفلام المختارة في مهرجان الجونة، يُعرضان مع ترجمة عربية (SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT و MISTRESS DISPELLER)

يشمل البرنامج أيضاً أحدث أفلام المخرج بيدرو ألمودوفار THE ROOM NEXT DOOR، وفيلم ALGIERS الذي يمثل الجزائر في الدورة 97 من جوائز الأوسكار، والفيلم المفضل لدى الجمهور في مهرجان صندانس GIRLS WILL BE GIRLS، وفيلم THE STORY OF SOULEYMANE الحائز على جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل في قسم نظرةً ما بمهرجان كان السينمائي