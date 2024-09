ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة يختتم فعالياته ويعلن اسماء الفائزين

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اختتمت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة والذى جاء تحت شعار بكرة احلى بينا واقيم بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافرو صينى.

فعلى مسرح الاوبرا الصغير وعقب السلام الوطنى انطلق حفل الختام الذى اخرجه الفلسطينى ماهر شوامرة بفيلم تسجيلي استعرض أبرز ملامح الفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال هذة الدورة ، تلاه توزيع جوائز المسابقات المصاحبة ، ثم بدات عدة فقرات فنية قدمها اولادنا من اصحاب الهمم بمشاركة الفرق الدولية المشاركة ونالت الاعجاب والاستحسان .

وعلى وعد بلقاء جديد العام المقبل وجه الضيوف الشكر لادارة الملتقى مثمنين الجهود التى تم بذلها لانجاح الفعاليات واشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم وأكدوا سعادتهم بالتواجد على أرض مصر ومشاركتهم فى فعاليات الملتقى الدولى الذى بات احد المحافل الهامة الخاصة بذوى القدرات الخاصة.

وجاءت جوائز مسابقات الملتقى والتى شملت عدة مجالات كالتالى :

مسابقة الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافى واعلنها الدكتور أشرف رضا رئيس اللجنة وفاز بها كل من الجائزة الاولى نورا رجب ابراهيم - الدقهلية ، الجائزة الثانية زياد شركس- الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ، الجائزة الثالثة عبد الله أشرف - نادى سبورتنج بالاسكندرية .

وفاز بجائزة التميز عن مشروع الكولاج (توت عنخ آمون) احمد أمام ، اسراء عادل مريم نصحى ، منة احمد ، صفية حمدى ، شهد ابراهيم ، كريم احمد تحت اشراف الفنانة هبة عاطف .

ونال جائزة التميز عن مشروع العرائس القماشية المجسمة عمار أشرف ، عمر حمدى ، مى عبد الحافظ ، صفية حمدى ، سامح حسن، معتز صلاح الدين، عبد الباقى محمد، محمد طلعت، يوسف حسام، سها الزيات، نبيل رامى تحت اشراف الفنانة داليا خليفة

وحصل على جائزة التميز عن مشروع الصلصال ريتاج حماده، رفيف محمود، روضة احمد، سيلا محمد

وفاز بجائزة التميز عن مشروع النحاس والصدف محمد محمد سيد، عمار أشرف، هنا صبحى، كنزى احمد، سامح حسن، داليا سيد سعودى، اسراء عادل، كريم احمد، صفية حمدى، نسمة سعيد، سها الزيات، طارق ولاء، احمد صالح، جميلة شريف، رودينا احمد تحت اشراف الفنان جلال عبد الخالق.

وحصل على جوائز ورشة الفوتوغرافيا المركز الأول محمد محمد سيد، المركز الثانى سارة عزام، المركز الثالث مى محمد عبد الحافظ تحت اشراف الفنان جلال المسرى وقام بالتدريب والاشراف على ورش الفنون الدكتورة نادية العربي ومدرب ورش الاشغال اليدوية الفنانة ايمان الزهيري واقيمت بالتعاون مع سوق الحرف اليدوية - المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين ، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ومؤسسة نحمى تراثنا

وجاءت جوائز لجنة الاستعراض والموسيقي والغناء كالتالى

اولا: جا ئزة عمار الشريعي لإبداعات اولادنا في الموسيقي وفاز بها باتريك باسم – دار المني مصر، مصطفي سليمان – جمعية حبات القلوب مصر، حمزة أيمن - مصر

ثانيا: جا ئزة سيد مكاوي لإبداعات اولادنا في الغناء جمعية نداء – مصر، ميدال سنتر مصر وتسلمهتا دينا كمال، نادي الزهور مصر وتسلمها الدكتور احمد سعد مدرب الفريق، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة زاخر تواضرس مؤسسة أولادنا مصر.

ثالثا: جا ئزة محمود رضا لإبداعات اولادنا في الإستعراض جمعية القلوب البيضاء مصر، فريق جمعية اصدقاء ذوي الهمم ليبيا وتسلمتها سلوى العريى، فريق سامرنا مصر وتسلمتها مؤسس الفريق سامية شنودة، فريق نادي سبورتنج بالاسكندرية مصر وتسلمها مصطفي الروش مدرب الفريق، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فريق مؤسسة أولادنا مصر وتسلمها مدربين الفريق عائشة فؤاد - محمد عبد العزيز، فريق الأقزام مصر وتسلمها مصطفي الروش مدرب الفريق

وجاءت جوائز لجنة الافلام والمسرح والشعر كالتالى

اولا: جا ئزة طه حسين لابداعات اولادنا في السينما فيلم "سوبر ايسو" مصر وتسلمتها منتجة الفيلم ريم جلال حمودة، فيلم "نور عيني" مصر، وتسلمها مدير تصوير الفيلم

محمود ناصر نيابة عن المخرج مهند دياب، فيلم "Beyond the light barrier" جنوب افريقيا وتسلمها المخرج فيث ازياكبير.

ثانيا: مسابقة المرأة في السينما الافريقية فيلم "Labola: Bride’s True Price" جنوب افريقيا وتسلمتها المنتجة فردوز بلبوليا، فيلم ”Bucket South Africa جنوب افريقيا وتسلمتها المنتجة فردوز بلبوليا، فيلم ”My name is Misan“ نيجيريا وتسلمها المخرج فيث ازياكبير، كما استقرت منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة لمشروع حكايات لم تحكى عن غزة فلسطين وتسلمتها بالانابة عن فريق العمل المخرجة هنا عليوه، وحصلت على شهادة تقدير خاصة الأفلام التالية فيلم "Act of Love" كينيا، فيلم ”Dont Be late for my Funeral “ جنوب افريقيا

ثانيا: جائزة محمد صبحي لإبداعات اولادنا في المسرح تفاز بها مسرحية لما طلعت روحي فرقة النور للمكفوفين مصر وتسلمتها الدكتورة هبة كمال، جائزة لجنة التحكيم للعرض المسرحي حكيم الحياة عمان وتسلمها المؤلف عبدالله بن شاكر.

ثالثا: جائزة سيد حجاب لإبداعات اولادنا في الشعر ونالهتا اسراء سعيد لبنان عن قصيدة "غربة حياة".

كما نال جوائز مسابقة الأطفال بالدمج مع أولادنا فيلم "صوت الصمت" اليمن وتسلمها المخرج "محمد محسن"، فيلم Act of love جنوب افريقيا وتسلمتها المنتجة فردوز بلبوليا، فيلم "سوبر ايسو" مصر وتسلمتها المنتجة ريم جلال حمودة