عرض فيلم Modi لـ جوني ديب بمهرجان روما السينمائي

اختير فيلم الدراما والسيرة الذاتية Modi – Three Days on the Wing of Madness من إخراج جوني ديب، للمشاركة بفعاليات النسخة الـ19لـ مهرجان روما السينمائي والمقام خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر المقبل.

يتناول الفيلم 72 ساعة مضطربة في حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني والتي ستصبح نقطة تحول في حياته، وتعزز في النهاية سمعته كأسطورة فنية. يقوم بالبطولة الممثل الإيطالي ريكاردو سكامارسيو في دور الرسام والنحات الشرير مودي، الذي اشتهر بأسلوبه الحديث الرائد في رسم البورتريه. وإلى جانب سكامارسيو، يضم فريق عمل الفيلم النجم آل باتشينو في دور جامع الفن الدولي موريس جانجنات.

ويُعد الفيلم، التجربة الإخراجية الثانية لـ ديب بعد فيلمه “The Brave” إنتاج عام 1997، والذي نال انتقادات شديدة من جانب النقاد عقب عرضه بمهرجان كان السينمائي. يتتبع الفيلم قصة أحد الهنود الأميركيين الذين أُفرج عنهم مؤخراً من السجن ويعرض عليه فرصة الظهور في دور ضحية فيلم إعدام، وقد يساعد الأجر الناتج عن ذلك بشكل كبير أسرته الفقيرة.