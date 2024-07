رزان جمّال تواصل تصوير دورها بالجزء الثاني من مسلسل The Sandman

تواصل الفنانة رزان جمّال تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman، كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الجزء الأول والذي تصدر مشاهدات الأعمال التليفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.

مسلسل The Sandman قائم على واحدة من أكثر القصص المصورة مبيعاً وإحدى سلاسل دي سي كوميكس الشهيرة التي تحمل نفس الاسم. وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي، الذي يمزج بين الأسطورة والتاريخ في جو من الرعب المظلم، حول شخصية Sandman أو "ملك الأحلام" الذي يتم أسره لمدة 105 سنة، وبعد تحرره ينتقل عبر عوالم مختلفة لاستعادة ما سُلب منه وإصلاح الفوضى التي تسبب فيها غيابه. وتجسد رزان جمّال شخصية لايتا هول، التي ما أن تفيق من حزنها على فقدها لزوجها، حتى تختبر نوعاً آخر من الحزن والفقد، عندما يجبرها ساندمان على التخلي عن طفلها الذي أنجبته من زوجها بعد وفاته، ومن المتوقع المزيد من المفاجآت في الجزء الثاني من المسلسل.

وتشارك رزان في بطولة الجزء الثاني من The Sandman مع توم ستوريدج ,جينا كولمان، وينضم إليهم كل من رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين، وبطل Game of Thrones جاك جليسون.

أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية مسلسل الثمن الذي عُرض على منصة شاهد محققاً أعلى نسب مشاهدة، ويعد أول مسلسل عربي يتم تقديمه باللغتين البرتغالية والإسبانية، حيث احتل المركز الأول في 65 دولة، ليساهم في تقديم رزان وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة لها في الوطن العربي وخارجه. وتجسد فيه رزان دور البطولة أمام باسل خياط، بجانب مشاركتها في الموسم الرمضاني 2023، لأول مرة كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل تغيير جو الذي عُرض على منصة شاهد، إخراج مريم أبو عوف.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ رزان فيلم أسد أسد، الذي تجسد فيه البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان، والفيلم للمخرج العالمي محمد دياب الذي يشترك في تأليفه مع خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبد الحميد.

وعلى المستوى العالمي، صنعت رزان اسمًا لنفسها في صناعة السينما العالمية بأدوارها المتنوعة في مشاريع فرنسية وبريطانية وأمريكية، ثلاثة منها شاركت في مهرجان كان السينمائي، وهي Cruel Summer لـ كاني ويست، Une Histoire De Fou لـ روبرت غيديغويان، و Carlos للمخرج أوليفييه أساياس، والذي حصل على جائزة الجولدن جلوب في عام 2011. بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.